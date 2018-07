Borges avisa que Vasco vai poupar titulares na Carioca

De acordo com o comandante vascaíno, o time considerado titular não deve ser escalado integralmente nas partidas do estadual. No Carioca, segundo Cristóvão, é possível que o Vasco tenha uma "equipe mexida".

O meia Gilberto, de 35 anos, ex-Cruzeiro, foi oferecido ao Vasco. O presidente do clube, Roberto Dinamite, espera o aval da comissão técnica para definir se contrata ou não o atleta, que joga também como lateral-esquerdo. Segundo o empresário do jogador, Reinaldo Pitta, Gilberto quer jogar futebol pelo menos por mais um ano antes de se aposentar.