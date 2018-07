Borges descarta favoritismo do Vasco em decisão O técnico do Vasco, Cristóvão Borges, admitiu nesta sexta-feira a superioridade, pelo menos estatística, da equipe sobre o Fluminense, rival na decisão de domingo da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O treinador, no entanto, não acredita em favoritismo.