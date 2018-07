Borges é poupado e desfalca o Cruzeiro contra o Vasco

BELO HORIZONTE - O atacante Borges vai desfalcar o Cruzeiro na partida contra o Vasco, neste domingo, no Mineirão, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica optou por poupar o jogador, que vinha reclamando de dores na coxa e precisou ser substituído por isso no jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Assim, o treinador Marcelo Oliveira optou por não incluí-lo na lista de relacionados para o confronto.

O técnico cruzeirense não anunciou o substituto de Borges, mas o meia Julio Baptista é o favorito para ficar com a vaga - nesse caso, o jogador disputaria a sua primeira partida como titular do time mineiro. Mas Marcelo também pode optar por Vinicius Araújo ou por Dagoberto, que ainda não entrou em campo desde que se recuperou de uma lesão.

Além de Borges, o Cruzeiro terá outros desfalques para o duelo com o Vasco. Os volantes Souza, que está contundido, e Nilton, também lesionado e que cumprirá suspensão automática. Assim, Henrique, Leandro Guerreiro e Lucas Silva disputam duas vagas no meio-de-campo do time mineiro.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados pelo Cruzeiro para o jogo com o Vasco:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Ceará, Mayke e Egídio.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé, Léo e Paulão.

Volantes: Henrique, Leandro Guerreiro e Lucas Silva.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Lucca, Martinuccio, Vinicius Araújo e Willian.