Borges é reavaliado e deve jogar contra o Internacional

SÃO PAULO - Após reavaliação do departamento médico do Cruzeiro, o atacante Borges treinou normalmente nessa quarta-feira e está disponivel para enfrentar o Internacional, no domingo. O camisa 9, que havia sentido desgaste muscular no jogo contra o Corinthians, foi substituido ainda no primeiro tempo. Porém, os exames de imagem realizados na Toca da Raposa II, não detectaram nenhuma lesão.

Desfalques certos para o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, são Lucas Silva e também Ricardo Goulart. O volante e o atacante levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos da partida, que acontecerá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Para o lugar de ambos, os prováveis substitutos devem ser Henrique e Júlio Baptista.

A novidade no último treino da equipe celeste foram as voltas do atacante Elber e do lateral-esquerdo Everton aos gramados. Os jogadores, que foram liberados pelo departamento médico, estão recuperando o condicionamento físico e devem estar disponíveis ao técnico Marcelo Oliveira nas próximas partidas do time líder da competição.