Borges exalta parceria com Neymar e projeta título do Campeonato Brasileiro

SANTOS - A épica derrota do Santos para o Flamengo, nesta quarta-feira, não tira o ânimo do atacante Borges. Autor de dois gols na Vila Belmiro, o santista segue otimista. Apesar do foco no Mundial de Clubes, em dezembro, ele segue acreditando na quádrupla coroa. "Eu não tenho dúvida nenhuma que o Santos vai brigar pelo título (Brasileiro)."

Não faltam motivos para o otimismo de Borges em particular. Ele fez sete jogos no Brasileirão e marcou seis gols. Logo na primeira partida ao lado de Neymar, cada um fez dois gols. Ele acha que a parceria tem tudo para dar muitas alegrias ao torcedor santista.

"Eu sempre soube da qualidade do Neymar, mas depois de jogar ao lado dele não tenho dúvidas que dentro de pouco tempo ele vai ser um dos melhores do mundo. O Neymar pensa muito rápido e a qualidade dele me impressiona", elogiou Borges.

"Acredito no título. O Santos vai crescer dentro da competição, porque tem qualidade para isso e jogadores experientes. O Brasileiro é um campeonato em que onde você ganha três jogos seguidos e embala", disse o atacante, relevando o fato de o Santos correr o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento - com três jogos a menos que a maior parte dos concorrentes.