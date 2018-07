Borges exalta superação do Fluminense em vitória contra o Bahia

BARUERI - Em bom momento no Brasileirão, o Fluminense alcançou a liderança da tabela na noite deste sábado. Mas sofreu para atingir o topo, principalmente nos minutos finais da partida contra o Bahia, em Barueri. Após marcar o único gol do jogo, o time carioca precisou se segurar a pressão do rival para evitar o empate.

Para Cristóvão Borges, a manutenção da vantagem até o apito final foi mais uma demonstração de superação da equipe. "Conseguimos o resultado mesmo passando um sufoco no segundo tempo. Jogamos bem, tivemos tranquilidade. Foi normal o Bahia ir para cima no final do jogo. A equipe soube se superar nesse momento e isso é importante para a disputa do Brasileiro", comentou o treinador.

Na rodada passada, o time carioca saiu atrás do São Paulo, no Maracanã, mas reagiu no segundo tempo e acabou goleando o adversário por 5 a 2. Agora, o Flu soma cinco vitórias em sete partidas disputadas. Mas os 15 pontos ainda não são suficientes para Cristóvão, que mira mais dois triunfos antes do recesso do Brasileirão, por causa da Copa do Mundo.

"Temos 15 pontos e mais dois jogos com possibilidade de vitória. Vamos trabalhar para somar mais e assegurar a ponta da tabela. Sabemos que os próximos jogos serão complicados, mas depois de uma vitória como esta, nossa equipe ficou mais forte e mais motivada", declarou Cristóvão.

Antes da parada, o Fluminense tem jogos marcados contra Atlético Mineiro, fora de casa, e Internacional, em Macaé.