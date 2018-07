Borges, Nilton e Nirley viram dúvida no Cruzeiro O Cruzeiro pode ter mais três desfalques para enfrentar a Caldense, neste domingo, no Mineirão. Isso porque o atacante Borges, o volante Nilton e o zagueiro Nirley ficaram no departamento médico e não participaram do treino com bola comandado por Marcelo Oliveira na Toca da Raposa.