Borges passa por exames médicos para assinar com o América-MG

"O mercado está difícil. Então apareceu a chance com o Borges e ele veio fazer os exames e, se for aprovado, vai assinar. Espero que dê tudo certo e ele venha para nos ajudar", comentou o técnico Givanildo Oliveira. De acordo com o América-MG, eles fez alguns exames no sábado pela manhã e completará o procedimento na segunda-feira. A ideia é que ele treine já na terça.

Borges ganhou projeção com a camisa do São Paulo. Defendeu o clube de 2007 a 2009, conquistando dois títulos do Campeonato Brasileiro. Depois, jogou no Grêmio, no Santos e no Cruzeiro, sendo o artilheiro do Brasileirão de 2011 pelo clube santista. No ano passado, teve dificuldades em se firmar na Ponte Preta. Assim como neste ano, também em 2015 ele não jogou nenhum estadual por estar sem clube.