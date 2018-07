Borges passará por cirurgia e não defende mais o Cruzeiro em 2012

BELO HORIZONTE - Reserva do Cruzeiro, o atacante Borges não joga mais no Campeonato Brasileiro de 2012. Com o time já eliminado da briga por uma vaga na Libertadores, mas também sem risco de cair para a Série B, o departamento médico celeste optou tratar via cirurgia as dores no tornozelo direito das quais o jogador vinha reclamando.

"Por persistir esse quadro de dor, aprofundamos um pouco mais na questão de imagens, e conseguimos identificar uma pequena lesão na cartilagem do tornozelo, uma lesão que está começando a se soltar. Desta forma, ela passa a ter uma indicação cirúrgica. É uma cirurgia simples, uma artroscopia do tornozelo, para que seja retirado esse fragmento que está se soltando e possibilitar a ele um retorno em melhores condições", comentou o médico do clube, Sérgio Freire Júnior.

Apesar de a cirurgia ser considerada simples, Borges só volta a campo em 2013. "Ele está fora do campeonato. É uma cirurgia que vai demandar entre quatro e seis semanas para ele retomar as atividades, então já optamos por indicar e realizar esse procedimento para que ele possa iniciar uma temporada em boas condições", explicou o médico, avisando que a data da cirurgia ainda não está marcada.

MONTILLO - A boa notícia para a torcida cruzeirense é que Montillo voltou a treinar na tarde desta segunda-feira. O argentino, que ficou de fora dos dois últimos jogos, contra Palmeiras e Ponte Preta, com um estiramento muscular, participou da atividade física realizada no campo da Toca da Raposa.

Ele pretende jogar sábado, contra o Santos, no Independência, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Estou fazendo todo o possível para chegar à melhor condição física, pois fiquei quase dez dias parado, sem fazer nada. Tomara que até sábado eu já esteja me sentindo melhor para poder jogar e ter condições de ajudar o time."