Borges promete voltar ao Grêmio ainda no Brasileirão

"Essa é a contusão mais longa da minha carreira. A previsão era para voltar só em 2011, mas tenho certeza que ainda vou vestir a camisa da Grêmio antes do final do Brasileiro. Tenho que agradecer muito ao pessoal da fisioterapia e aos médicos do clube que todos os dias me ajudam nesta recuperação", disse Borges, que tem feito fisioterapia em dois períodos todos os dias.

"O treinador Renato Gaúcho tem conversado comigo diariamente e já me disse que aguarda o meu retorno ainda esse ano. Já estou fazendo a parte muscular e confio muito nessa previsão", revelou Borges, feliz pelo bom momento do Grêmio, que tem a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão. "Tenho acompanhado e torcido pelos bons resultados do time."

Mesmo sem contar com Borges, que era titular do time, o Grêmio tem conseguido uma boa produção ofensiva. Seu substituto, André Lima, formou uma boa dupla de ataque com Jonas, que é o artilheiro isolado do Brasileirão - marcou 19 gols até agora.