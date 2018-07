Borges quer vitória 'por qualquer placar' contra Resende O Cruzeiro entra em campo diante do Resende, nesta quarta-feira, em Volta Redonda-RJ, podendo eliminar o confronto de volta da segunda fase da Copa do Brasil se vencer por dois ou mais gols de diferença. Mas de acordo com o atacante Borges, que volta à equipe após cumprir suspensão, o objetivo é conseguir o triunfo, independente do placar.