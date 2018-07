Borges treina e deve jogar na estreia do Cruzeiro no Mineiro

BELO HORIZONTE - Depois de ficar de fora do jogo-treino contra o Atlético Sport Aviação, clube angolano conhecido como ASA, e virar dúvida para a partida de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, Borges treinou sem restrições nesta sexta-feira no Mineirão. Assim, deverá ser titular da equipe diante do URT, domingo, no mesmo estádio.

Titular na campanha do título brasileiro do ano passado, Borges deverá ser mantido na equipe em detrimento a Marcelo Moreno, que chegou ao clube agora em janeiro e foi escalado no jogo-treino contra o ASA. Dagoberto será seu parceiro de ataque na estreia do Campeonato Mineiro, conforme indicou o coletivo desta sexta.

Com exceção à troca no comando de ataque, o time desta sexta foi o mesmo escalado na quinta, com Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Souza, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Borges. No banco de reservas, Marcelo Oliveira terá os desfalque de Wallace, Alisson e Vinicius Araújo, todos à serviço da seleção brasileira sub-21.