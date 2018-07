Borini será operado e desfalca Liverpool por três meses

Borini já havia contundido o pé direito na derrota para o Manchester United, em setembro, mas ainda assim se apresentou à seleção sub-21 da Itália. Durante um treinamento na semana passada, ele voltou a sentir um problema no local e, após a realização de exames, foi diagnosticada a fratura.

A ausência de Borini só aumentará os problemas que o técnico Brendan Rodgers vem tendo para montar o ataque do Liverpool, que conta com poucos nomes desde as saídas de Craig Bellamy, Dirk Kuyt e Andy Carroll no começo da temporada. Com isso, Luis Suárez deve ser escalado como único homem no setor.