Borja agradece apoio de Roger e diz que Palmeiras o levará à Copa

O atacante Miguel Borja, do Palmeiras, enalteceu nesta quinta-feira o momento vivido no clube e a ajuda do técnico Roger Machado. Em entrevista à imprensa colombiana, o artilheiro do time na temporada, com cinco gols, disse estar mais adaptado ao futebol brasileiro e confiante que a boa fase pode ser decisiva para lhe levar à disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Segundo Borja, o trabalho de Roger no Palmeiras tem sido fundamental para que evolua. "Sem dúvida o apoio de um técnico para qualquer jogador é muito importante, não importa a categoria que tenha. Já vimos muitos exemplos de jogadores que não tiveram a confiança do treinador e tudo se faz mais complicado. Aqui o treinador tem muita confiança em mim pelo trabalho que tenho feito", disse o jogador ao site Golcaracol.com.

Nesta temporada o novo treinador palmeirense definiu o colombiano como titular e tem elogiado publicamente as aparições do atacante, que tem se mostrado decisivo até o momento. "Este 2018 tem sido uma benção, diferente do que foi no ano passado. Nessa mesma época do ano eu estava ainda em Colômbia cuidando de trâmites para vir ao Brasil e agora ganhei tempo. Fiz a pré-temporada e isso me ajudou muito", comentou Borja.

Semana passada, logo após o empate comm o Linense, Borja disse que o treinador foi fundamental para sua evolução no clube. "Deus pôs ele na minha vida", comentou na ocasião. Trazido em 2017 por R$ 33 milhões, ele disse ter sofrido com a adaptação ao Brasil. Foram 43 jogos e dez gols no primeiro ano. Em 2018, em sete partidas, foram cinco gols, metade do que fez em todo a temporada anterior.

"Eu me sinto melhor a cada jogo, correndo bem, me esforçando ao máximo pela equipe, feliz com o rendimento e esperando melhorar sempre. Quer melhorar o que fiz com o Nacional, é o que sempre pense desde que saí do clube", disse Borja ao site colombiano. "Agora eu me sinto mais cômodo aqui e espero continuar rendendo", disse.

O atacante diz estar confiante que as atuações vão levá-lo a ser convocado para a disputa da Copa. "Sonho em estar na Rússia, vestir a camisa da seleção e isso vai ficando mais perto a cada dia e mais próximo com o trabalho, disciplina e responsabilidade que é preciso ter no clube", disse. "Estou treinando, fazendo meu trabalho. Só tenho que trabalhar dia a dia", completou.