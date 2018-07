Borja celebra fim de jejum no Palmeiras: 'Confiança é fundamental'

O colombiano Miguel Borja foi um dos grandes vencedores no triunfo do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após passar cinco partidas sem marcar, o atacante anotou dois gols no segundo tempo, foi bastante festejado pelos companheiros e, depois do jogo, admitiu que essa atuação foi importante para recuperar a confiança.

"A confiança é fundamental. Sabemos o que o treinador planeja para o time. Por isso, lutamos a cada dia para melhorar", disse o colombiano. Trazido no começo do ano por R$ 33 milhões, o ex-jogador do Atlético Nacional recebeu atenção do técnico Cuca nos últimos dias. Conversas individuais foram a arma para Borja se sentir à vontade com o novo comandante e voltar a ser decisivo.

O atacante fez o primeiro gol de cabeça e o segundo de pênalti, em lance que o redimiu. No mês passado, o colombiano chutou para fora uma cobrança na vitória por 3 a 2 sobre o Peñarol, pela Copa Libertadores, na partida que foi a primeira das cinco em que ele atuou e não fez gol. "Somos um time unido e queremos sempre evoluir", comentou Borja.

O colombiano é tímido e não gosta de entrevistas. Desde a chegada ao clube, em fevereiro, o jogador só concedeu uma entrevista coletiva, a que foi realizada para marcar a apresentação dele. Após a atuação contra o Vasco, Borja soma cinco gols em 14 partidas pelo Palmeiras, mas aguarda ainda a oportunidade de marca pela primeira vez na Libertadores.