Borja continua como dúvida no Palmeiras e pode não enfrentar o Inter

O Palmeiras pode continuar sem o artilheiro do time para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores no joelho direito, o atacante Miguel Borja tentará se recuperar a tempo de enfrentar o Inter, domingo, no Pacaembu. Caso contrário, o técnico Roger Machado novamente terá de buscar alternativas para montar o time.

+ Roger minimiza sequência sem vitórias

+ Palmeiras fica no empate com o Botafogo

Nesta segunda-feira, depois do empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Rio, o técnico Roger Machado confirmou a preocupação com o colombiano. "Ele tem um problema no joelho e ficou tratando em São Paulo. Não sei se o terei no próximo jogo. Se o tiver é um grande acréscimo", afirmou. Borja tem nove gols nesta temporada, sete deles no Campeonato Paulista, torneio em que foi o goleador.

Contra o Botafogo o treinador apostou em Willian no comando do ataque para começar o jogo e depois, já no segundo tempo, apostou em Deyverson, para tentar explorar as jogadas aéreas. "Borja faz falta porque é o nosso jogador de área. É um jogador que não pode estar hoje", comentou Roger em entrevista coletiva no Rio.

A preocupação do Palmeiras é grande porque o time terá uma sequência complicada. Além do Inter, logo na quarta-feira seguinte o time entra em campo pela Copa Libertadores, na Argentina, contra o Boca Juniors.