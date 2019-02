Borja e Gustagol iniciam ano como artilheiros e viram aposta para dérbi

O começo da temporada 2019 fez despontar em Corinthians e Palmeiras dois goleadores que não estavam em alta. Borja e Gustagol marcaram duas vezes cada nos primeiros jogos do Campeonato Paulista e substituem concorrentes de posição como as principais esperanças de gol de suas equipes.

O colombiano Borja terminou a campanha da conquista do Campeonato Brasileiro como coadjuvante. A competição coroou Deyverson, autor do gol do título sobre o Vasco, e personalidade querida pela torcida pelo comportamento irreverente. Borja anotou só três gols na campanha, enquanto o colega balançou as redes nove vezes.

No rodízio de titulares de Felipão, o colombiano sempre correspondeu quando foi acionado nesta temporada. Jogou duas vezes e marcou dois gols.

Apesar do revezamento e da concorrência na posição, os dois são amigos fora de campo e chegaram a comemorar juntos um dos gols. Deyverson marcou e foi ao banco de reservas abraçar o colombiano.

Com Gustagol, o Corinthians não tinha grandes expectativas. O atacante de 24 anos retornou de empréstimo após marcar 30 gols pelo Fortaleza no ano passado, mas tinha deixado uma imagem ruim no clube alvinegro, em 2016. Foram nove jogos e nenhum gol marcado.

De início, iria compor elenco e disputar uma vaga para a reserva de Mauro Boselli. No entanto, aproveitou a demora do argentino para regularizar sua situação no clube, começou a temporada inspirado e fez com que o Corinthians dispensasse os concorrentes Roger e Jonathas.

Nas entrevistas recentes, faz questão de agradecer Rogério Ceni, atual técnico do Fortaleza, pelo novo momento da carreira. O centroavante diz que o treinador o ajudou a controlar a ansiedade, especialmente na hora de finalizar a gol. Em quatro jogos, já ganhou a confiança de Carille.

Repórteres Ciro Campos e João Prata fazem uma análise prévia do clássico deste sábado entre Palmeiras e Corinthians pic.twitter.com/23VbDWGPjh — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) 1 de fevereiro de 2019