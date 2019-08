Borja e Ramires aproveitam folga para acelerar recuperação de lesões no Palmeiras

Jogadores contratados pelo Palmeiras recentemente aproveitaram o dia de folga do elenco para aperfeiçoar a forma física. Atletas que já estão integrados deram continuidade ao tratamento de suas respectivas lesões nesta segunda-feira.

O zagueiro Vitor Hugo, o volante Jean e os atacantes Luan Silva e Henrique Dourado participaram de atividades físicas. O atacante Borja e o volante Ramires continuaram o tratamento no Centro de Excelência do Palmeiras.

Borja sofreu uma torção no tornozelo esquerdo na partida do Godoy Cruz na terça-feira e desfalcou a equipe no empate diante do Corinthians, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Deyverson, seu substituto, deu o passe para o gol de Felipe Melo. Em vídeos postados na rede social Instagram, o colombiano faz exercícios em uma esteira antigravitacional, aparelho que diminui o impacto e ajuda a manutenção da condição física.

O volante Ramires se recupera de um problema no tendão do músculo adutor da coxa. Ele fez sua estreia na derrota diante do Ceará também pelo Brasileirão, mas voltou a sentir o problema que havia obrigado a jogador a fazer tratamento na China. O Palmeiras não divulga mais prazo de recuperação dos atletas.

O elenco se reapresenta na tarde desta terça-feira, iniciando a preparação para a partida contra o Bahia, que será disputada no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque. O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, quatro pontos atrás do Santos (32 a 28).