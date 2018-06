Borja faz três, Palmeiras bate Junior e faz melhor campanha da Libertadores

Se o Palmeiras tiver mais crises no ano, pode chamar os reservas para resolver. Dias depois de perder para o Corinthians, ser criticado e viver turbulência, a equipe acionou os suplentes para comandarem a conclusão do objetivo. No Allianz Parque, o time bateu pela Copa Libertadores nesta quarta-feira o Junior Barranquilla, da Colômbia, por 3 a 1, e confirmou a melhor campanha da fase de grupos da competição. A façanha permite a vantagem de decidir todos os confrontos do mata-mata como mandante.

O resultado rendeu a classificação do Boca Juniors também. O time argentinou goleou o Alianza Lima em casa e passa em segundo lugar graças à ajuda de palmeirenses que estavam em baixa. Criticado pela torcida, Borja fez dois gols e o agora reserva Fernando Prass reviveu as noites de herói. O goleiro pegou pênalti e fez ótimas defesas.

Já classificado na Copa Libertadores, o Palmeiras entrou em campo com a ambição também de acalmar a própria torcida. A derrota no domingo para o Corinthians causou arremesso de objetos contra o ônibus da equipe e manifestações na arena. A organizada passou a partida mais calada e pediu a saída do técnico Roger Machado. O público restante pareceu bem impaciente e sem tolerância a erros do time.

Para piorar, as falhas foram numerosas no começo do jogo. O time teve nove reservas (só Borja e Dudu de titulares) e muitos erros de posicionamento. A defesa marcava mal, a criação era lenta e o ataque perdia gols por tentar caprichar demais nas jogadas. Pelo menos a partida foi movimentada, pois como o Junior precisava ganhar, foi ofensivo, deixou espaços e criou ótimas chances. Fernando Prass fez três ótimas defesas no primeiro tempo.

O intervalo ficou marcado por vaias e cantos críticos sobre o time, que pareceu ter escutado do vestiário e voltado mais decidido. Após um chute no travessão de Tchê Tchê, Borja abriu o placar aos seis minutos e aumentaria aos 14. Entre um gol e outro, Prass defendeu um pênalti cobrado por Barrera, vibrou intensamente e cativou a torcida.

O gol do Junior, feito por Gutierrez, foi uma pausa para a continuação do show de Borja. O palmeirense anotou o terceiro dele, aos 23, e deixou o campo aplaudido pela torcida e pelos companheiros. Se a decepção pela derrota no dérbi pode não estar totalmente sanada, os reservas mostraram ter brio e personalidade para contornarem as vaias do público.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 1 ATLÉTICO JUNIOR

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Luan, Emerson Santos e Victor Luís; Thiago Santos, Tchê Tchê (Bruno Henrique) e Guerra (Deyverson); Willian, Dudu e Borja (Hyoran). Técnico: Roger Machado

JUNIOR BARRANQUILLA: Viera; Piedrahita, Ávila, Arias e Murillo (Pérez); Cantillo, Pico, Chará (Ruiz) e Barrera; González (Marulanda) e Téo Gutiérrez. Técnico: Julio Comesaña.

Gols: Borja, aos 6, aos 14, Gutiérrez aos 21 e Borja aos 23 minutos do 2º Tempo.

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguai)

Cartões amarelos: Emerson Santos, Piedrahita

Público: 25.787 pagantes.

Renda: R$ 1.621.350,28

Local: Allianz Parque.