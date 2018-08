Borja marca duas vezes e Palmeiras bate o Cerro Porteño no Paraguai

Felipão, Borja e Libertadores. A combinação começou bastante promissora para o Palmeiras nesta quinta-feira. O time mostrou espírito copeiro, poder de decisão e conquistou um ótimo resultado no Paraguai, onde bateu o Cerro Porteño por 2 a 0 e encaminhou a classificação às quartas de final da competição. No jogo de volta, dia 30, no Allianz Parque, a equipe alviverde pode perder até por um gol de diferença.

A postura séria e decidida da equipe sobre como enfrentar um jogo eliminatório foi testada desde o início. O árbitro mostrou cartão amarelo para Moisés logo no primeiro lance. O Palmeiras mostrou não se enervar com o susto, nem com a crescente pressão de Cerro Porteño. Na primeira vitória de Luiz Felipe Scolari no retorno, a equipe mostrou maturidade para estudar o adversário e ser letal para marcar os gols quando as chances apareceram.

O mata-mata demorou para começar para as duas equipes. Só teve jogo para valer no segundo tempo. O primeiro tempo foi péssimo, marcado por erros de passes, lançamentos longos e muita marcação. Foi preciso esperar quase 30 minutos para se ter um chute a gol de uma partida em que os times apostavam em esquemas de jogo parecidos, o 4-5-1.

Com esse cenário de futebol tão pobre, o gol só poderia vir de bola parada, como foi o caso. No primeiro minuto do segundo tempo Dudu cobrou falta e Borja, bem colocado, aproveitou sobra da defesa para fazer 1 a 0. O Palmeiras ficou em vantagem logo na primeira finalização certa a gol. Time efetivo e copeiro.

A vantagem deixou o Palmeiras com o jogo nas mãos. O time já havia estudado adversário, neutralizado os perigos e estava à espera de nova chance para definir o jogo. Inteligente e muito efetiva, a equipe teve sabedoria para aguardar nova chance e fazer 2 a 0 aos 25 minutos, com nova finalização de Borja.

Os paraguaios exageraram nas faltas e nas reclamações com a arbitragem. Faltou ter doses maiores de futebol, no entanto. O Palmeiras controlou o restante do jogo sem precisar se esforçar muito. Com qualidade e vantagem, a equipe começou a mostrar no mata-mata a postura decidida de quem quer transformar a melhor campanha da fase grupos em título.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO 0 X 2 PALMEIRAS

CERRRO PORTEÑO: Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Escobar e Acosta (Arzamendia); Palau, Rodrigo Rojas (Haedo Valdez), Jorge Rojas (Benítez), Novick e Ruíz; Churí. Técnico: Luis Zubeldia.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés (Thiago Santos), Hyoran (Jean) e Dudu; Borja (Deyverson). Técnico: Luiz Felipe Scolari

GOLS: Borja, a 1, e a 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Moisés, R. Rojas, Palau, Churin e Dudu

PÚBLICO E RENDA: Não divulgados

LOCAL: Estádio General Pablo Roja, em Assunção, no Paraguai