Borja marca e Palmeiras vence jogo-treino com Comercial no primeiro teste de 2019

O Palmeiras recebeu o Comercial-SP neste sábado para seu primeiro teste do ano. Em meio à pré-temporada na Academia de Futebol, o atual campeão brasileiro encarou o adversário de Ribeirão Preto e levou a melhor com um placar magro, de 1 a 0, graças ao gol do colombiano Borja.

A atividade no CT palmeirense aconteceu com os portões fechados à imprensa. Felipão aproveitou o teste para rodar bastante o elenco e observar algumas peças às vésperas da estreia no Campeonato Paulista, que acontecerá no domingo da semana que vem, contra o Red Bull Brasil, em Campinas.

O duelo foi dividido em dois tempos de 50 minutos e Felipão mandou a campo uma escalação próxima da que deve iniciar o Paulistão como titular. A principal dúvida era em relação ao substituto do lesionado Willian, e Felipe Pires, contratado recentemente junto ao Hoffenheim, foi o escolhido neste primeiro momento.

O Palmeiras foi escalado com: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Felipe Melo e Lucas Lima; Felipe Pires, Deyverson e Dudu. A equipe pressionou no primeiro tempo e acertou o travessão em cabeçada de Gustavo Gómez, mas passou em branco.

Na etapa final, Felipão levou a campo: Fernando Prass; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Juninho e Victor Luis; Matheus Fernandes, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Carlos Eduardo, Borja e Zé Rafael. Arthur Cabral e Yan ainda entraram no decorrer da atividade. E o gol saiu aos 11 minutos, quando Borja aproveitou saída errada do adversário, avançou e tocou na saída do goleiro.