Borja perde pênalti e Colômbia fica no empate sem gols com a Austrália

A Colômbia ficou no empate sem gols com a Austrália em amistoso disputado nesta terça-feira, em Londres, na Inglaterra, entre duas seleções que estarão na Copa do Mundo da Rússia. A equipe sul-americana até poderia ter saído com a vitória, mas o atacante Borja, do Palmeiras, desperdiçou a melhor chance a cinco minutos do final.

+ Pé frio: Ronaldo é flagrado comemorando gol da Argentina em fiasco por 6 a 1

Borja entrou no segundo tempo de partida no lugar de Falcao Garcia e teve uma boa atuação. Deu cinco chutes a gol, um deles na trave, nos acréscimos. Um pouco antes, aos 40 minutos, ele foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. O jogador do Palmeiras chamou a responsabilidade e pediu para cobrar. No entanto cobrou mal e a bola saiu à direita do goleiro australiano.

A Austrália está no Grupo C da Copa e estreia em 16 de junho contra a França, em Kazan. Também estão na chave o Peru e a Dinamarca, que se enfrentam no mesmo dia. A Colômbia está no Grupo H e estreará em 19 de junho contra o Japão em Saransk.

Quem também está nessa chave é a Polônia, que venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 nesta terça-feira, em casa, na cidade de Chorzów. A seleção anfitriã, no entanto, levou um susto nos minutos finais e quase deixou a vitória escapar. Os poloneses abriram logo dois gols de vantagem no primeiro tempo, com gols de Lewandowski e Grosicki.

Na etapa final, a Polônia passou a administrar o resultado e o jogo parecia ganho até os 40 minutos. Foi quando os donos da casa vacilaram e sofreram dois gols em dois minutos. Chang-Min Lee diminuiu e Hee-Chan Hwang deixou tudo igual. Nos acréscimos, Zielinki deu a vitória ao time anfitrião.

A Coreia do Sul está no Grupo F da Copa e estreará contra a Suécia no dia 18 de junho na cidade de Novgorod. Também estão na chave Alemanha e México, que jogam um dia antes. A Suécia perdeu nesta terça-feira para a Romênia por 1 a 0, fora de casa, graças a gol de Rotariu.