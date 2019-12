Borja se despede do Palmeiras: 'Só tenho palavras de gratidão'

O atacante colombiano Miguel Borja utilizou a internet para se despedir do Palmeiras. O jogador de 26 anos publicou um vídeo com alguns de seus bons momentos com a camisa alviverde, como o título do Campeonato Brasileiro 2018 e as artilharias do Campeonato Paulista e da Libertadores no mesmo ano, e agradeceu à torcida palmeirense. Borja foi emprestado pelo clube paulista ao Junior Barranquilla, da Colômbia.

"Só tenho palavras de gratidão à família Palmeirense por esses 3 anos, juntos e pela mão de Deus alcançamos grandes objetivos! Agradeço aos fãs, aos diretores, a toda a equipe do clube e a meus companheiros de equipe pelo apoio recebido! Deus abençoe vocês", disse o jogador na legenda de um vídeo que mostra alguns dos gols que marcou pelo Palmeiras.

Rival de Borja na disputa por posição no time titular desde 2017, Deyverson comentou na foto do agora ex-colega. "Você é muito grande, irmão, muita sorte, vou sentir saudades de você", escreveu. Deyverson também deve ser negociado pelo Palmeiras nesta janela.

Borja chegou ao Palmeiras com status de estrela no início de 2017, sendo recebido pela torcida no aeroporto. No total, ao clube gastou R$ 42 milhões para contratá-lo junto ao Atlético Nacional. Depois de marcar em seus dois primeiros jogos, Borja decaiu e nunca atingiu o nível esperado, finalizando 2017 com apenas dez gols marcados.

Em 2018, o atacante viveu boa fase com Roger Machado no primeiro semestre, mas voltou a jogar mal e perdeu espaço com Felipão, que preferia as características de Deyverson - ainda assim, foi a melhor temporada de Borja, com 20 gols. Em 2019, o colombiano foi reserva na maior parte do ano e marcou apenas seis gols. No final da temproada, demonstrou a vontade de sair e foi para o Junior Barranquilla, time pelo qual torce.