Borja se torna o 1º sul-americano a ser artilheiro do Paulistão

O vice do Campeonato Paulista trouxe para o Palmeiras um único alento. O colombiano Miguel Borja terminou como goleador da competição, com sete gols, e se tornou o primeiro artilheiro estrangeiro da disputa estadual desde o começo da era profissional no futebol, em 1933.

A última vez em que um jogador não nascido no Brasil se tornou goleador do torneio foi em 1913 com o britânico Whatley, do Mackenzie. Antes dele, outros jogadores ingleses e alemães conseguiram a honraria, mas jamais a artilharia ficou com um atleta sul-americano.

Apesar de não ter jogado bem e terminado a grande decisão sem marcar gols, Borja consolidou neste Estadual uma reação em sua carreira. Após fracassar no ano passado, com 10 gols em 43 partidas, agora ele já soma nove gols em 14 atuações na temporada e demonstra, além de adaptação ao futebol brasileiro, evolução como atacante.

O colombiano é o nono palmeirense da história a terminar o Estadual como artilheiro. A lista tem nomes icônicos para o clube como Heitor, Romeu Pelliciari, Humberto Tozzi e Evair. O último goleador alviverde tinha sido Alan Kardec, em 2014.