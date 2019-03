Borja terá chance de reagir em clássico contra rival 'preferido'

O clássico com o São Paulo, no sábado, pelo Campeonato Paulista, tem um peso maior para o atacante Miguel Borja. Criticado por parte da torcida do Palmeiras, o colombiano terá no Pacaembu a última chance para mostrar serviço antes de Deyverson retornar da suspensão de seis jogos no Estadual e aumentar a concorrência pela titularidade.

O adversário tem ainda um significado especial para Borja. As boas atuações contra o São Paulo alavancaram a carreira dele em 2016, quando ainda estava no Atlético Nacional. O atacante estreou pelo clube no Morumbi, pela semifinal da Copa Libertadores, e marcou os gols da vitória por 2 a 0, pelo confronto de ida.

Borja voltaria a marcar outras duas vezes na partida de volta, em Medellín. O time colombiano ganhou por 2 a 1 e foi à decisão. Já com a camisa do Palmeiras, novamente fez gol no São Paulo. Pelo Campeonato Paulista do ano passado, ele anotou uma vez na vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, resultado que causou a demissão do técnico Dorival Junior.

O treinador do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, defendeu Borja na terça-feira. Depois de Deyverson ganhar chance e fazer gol contra o Melgar, pela Copa Libertadores, o técnico explicou que, apesar de o colombiano ter marcado apenas três vezes neste ano, tem sido útil para o time em outras funções.

"Não podemos esquecer que o Borja resolveu dois pênaltis, fez gols e participou de outras jogadas. Errou umas chances, mas já deu sua contribuição", comentou. O próprio concorrente direto do colombiano, Deyverson, está ansioso para voltar a atuar pelo time no Estadual, mas apoiou o colega. "O Borja vem fazendo grandes jogos, sofrendo pênaltis, ajudando a equipe. Fazer gol é só para quem tenta. Isso é normal do futebol", disse o atacante.