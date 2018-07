Borja treina de novo no campo e avança em recuperação para voltar ao Palmeiras

O atacante colombiano Miguel Borja voltou a treinar no campo nesta segunda-feira pela manhã, durante a reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol, em São Paulo. Em recuperação de lesão no joelho direito, o jogador correu pelo gramado, ensaiou movimentos com bola e avançou no processo para ficar à disposição do time. A preocupação principal está para o dia 9 de agosto, data das oitavas de final da Copa Libertadores.

O compromisso contra o Cerro Porteño, no Paraguai, levou na semana passada o colombiano a publicar nas redes sociais um vídeo do seu tratamento com a mensagem: "Dia 9 nos vemos no Paraguai". Borja sentiu a lesão no joelho ainda na Rússia, quando estava com a seleção da Colômbia para a disputa da Copa do Mundo. O atacante chegou a participar do jogo contra Senegal, na fase de grupos, ao entrar nos minutos finais.

No trabalho desta segunda-feira, Borja trabalhou supervisionado pelo fisioterapeuta e pelo preparador físico do Palmeiras. Na última semana, o atacante também havia treinado em campo. Na reapresentação do elenco após a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, os titulares fizeram atividades regenerativas e os reservas foram a campo para um treino tático em espaço reduzido.

O próximo compromisso do Palmeiras será no Rio de Janeiro contra o Fluminense, nesta quarta-feira. A novidade na formação titular deve ser Lucas Lima. O meia cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro e pode voltar. Borja, no entanto, continuará no processo de recuperação para ter condições de ser utilizado na partida pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.