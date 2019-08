Borja volta aos treinos no Palmeiras e pode ser a novidade no domingo

O atacante Miguel Borja foi a novidade no treino do Palmeiras desta quarta-feira à tarde na Academia de Futebol. O colombiano está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida na partida contra o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores, voltou às atividades com o grupo e pode ser a novidade da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida do próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia.

Borja tinha passado os últimos dias distante do trabalho com o grupo e até precisou de uma bota ortopédica para acelerar sua recuperação. A imprensa teve acesso ao treino durante os dez primeiros minutos, período em que o colombiano participou junto com os companheiros. À espera de regularização dos documentos, o atacante Luiz Adriano também esteve presente em campo.

O meia Ramires deve ser outra novidade na equipe para os próximos jogos. Depois de lesão na coxa na direita sofrida após a estreia, contra o Ceará, o jogador iniciou a transição da parte física para os treinos técnicos e esteve no gramado. O retorno dele ao time deve ser nas próximas semanas. Quem também passa por processo parecido é o atacante Henrique Dourado, em fase final de recuperação de uma fratura.

Luiz Adriano está em casa! O novo atacante do Verdão realizou seu primeiro treino com o elenco e já meteu um gol de letra! Confira como foi na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/mqsx4MP1ow#AvantiPalestra pic.twitter.com/ikcnagWl12 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 6, 2019

Para enfrentar o Bahia, no Allianz Parque, Felipão tem como desfalque certo o zagueiro Gustavo Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O possível titular deve ser Vitor Hugo. O defensor, recém-contratado, pode reestrear pela equipe na partida do próximo fim de semana.