Borré faz golaço, Eintracht Frankfurt vence Barcelona no Camp Nou e avança na Liga Europa

O Eintracht Frankfurt foi dominante e derrotou o Barcelona por 3 a 2 em pleno Camp Nou, na Espanha, nesta quinta-feira, para se classificar às semifinais da Liga Europa. Apesar do placar apertado, o time alemão foi superior no jogo, enquanto o Barcelona só reagiu nos acréscimos do segundo tempo, quando marcou seus dois gols. Além do Frankfurt, RB Leipzig e West Ham também seguem na disputa do título.

O triunfo do time alemão contou com um golaço do colombiano Rafael Borré, que homenageou Freddy Rincón na comemoração. O Eintracht, que não vencia há seis partidas somando todas as competições, não se deixou levar pela má fase, nem pelo empate em casa por 1 a 1 no jogo de ida. O time alemão construiu a vantagem de três gols ao longo da partida e se segurou na defesa nos minutos finais.

O Frankfurt enfrentará o West Ham na semifinal. Por outro lado, o Barcelona, que vive bom momento sob comando de Xavi, fica perto de terminar a temporada sem títulos. O time catalão começou a se complicar com um pênalti bobo cometido logo nos primeiros minutos de jogo. Após levantamento na área, Erik Garcia puxou Lindstrom na área, de frente para o árbitro, que marcou a penalidade. Kostic bateu firme no canto direito e abriu o marcador, aos 4 minutos.

O time espanhol encontrou dificuldades para responder e tirar a desvantagem do placar, apostando na habilidade dos pontas Dembele e Ferran Torres. O Eintracht Frankfurt foi se acomodando no jogo e ampliou aos 36 com um golaço de Rafael Borré. O atacante colombiano carregou na zona intermediária e acertou um chutaço no fundo das redes, mostrando toda a eficiência do time alemão.

HOMENAGEM A RINCÓN

Durante a comemoração, Rafael Santos Borré homenageou seu compatriota Freddy Rincón, ídolo da seleção colombiana que morreu na madrugada desta quinta-feira após um acidente de carro. O atacante do Eintracht apontou para o número 19 em seu calção, numeração usada por Rincón em diversas oportunidades que representou a seleção da Colômbia. Borré já havia homenageado o ídolo antes da partida através de suas redes sociais.

O Barcelona mostrou força na volta do intervalo e quase marcou com Aubameyang logo nos primeiros movimentos. Apesar da pressão dos espanhóis, o Frankfurt esteve perto de marcar o terceiro, mas Ter Stegen fez grande defesa no contra-ataque alemão. O VAR foi chamado para avaliar um possível pênalti para o Barcelona no início da jogada, que não foi marcado.

Impecável na partida, o Eintracht Frankfurt encaminhou a classificação aos 22 minutos, com mais um gol de Kostic. O sérvio recebeu na esquerda e bateu cruzado para fazer 3 a 0. O time alemão seguiu com bom volume de jogo. Kamada por pouco não marcou o quarto.

Depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para Sergio Busquets descontar para o time da Catalunha. Mas, após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Busquets não desistiu e marcou seu gol aos 45 minutos, acertando um belo chute de fora da área, 3 a 1.

Como era de se esperar, a pressão do Barcelona aumentou muito nos minutos finais e o Barcelona ainda conseguiu um pênalti nos acréscimos. Aos 55 minutos, Depay cobrou e diminuiu para 3 a 2, fechando o placar do confronto.

LYON CAI PARA O WEST HAM

Desorganizado, o Lyon perdeu em casa para o West Ham por 3 a 0 e foi eliminado. Os times haviam empatado por 1 a 1 na ida. O time inglês marcou duas vezes no fim do primeiro tempo para abrir vantagem. Primeiro, Dawson subiu para cabecear após escanteio fechado. Depois, Declan Rice bateu com muita categoria da entrada da área. No comecinho do segundo tempo, Bowen recebeu com muito espaço e fez 3 a 0 para o West Ham, selando a classificação.

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, Atalanta e RB Leipzig se reencontraram em Bérgamo nesta quinta e o time alemão se classificou com vitória por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados por Christopher Nkunku, principal destaque do Leipzig na temporada. O francês chegou batendo de primeira para abrir o placar no primeiro tempo e fechou a vitória com gol de pênalti já na reta final, chegando a 30 gols na temporada, além de 15 assistências.

ROMA E LEICESTER CLASSIFICADOS NA LIGA CONFERÊNCIA

Depois de perder por 6 a 1 na fase de grupos e da derrota por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final, a Roma finalmente despachou o Bodø/Glimt com uma vitória por 4 a 0 nesta quinta no estádio Olímpico. Os gols foram marcados por Tammy Abraham e Zaniolo, três vezes.

O Leicester deixou para decidir nos últimos minutos fora de casa contra o PSV e buscou uma vitória por 2 a 1 na Holanda para se classificar, após empate sem gols na ida. Já o Olympique de Marselha se classificou com vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o PAOK. Outro classificado da Liga Conferência é o Feyenoord, que venceu o Slavia Praga por 3 a 1 fora de casa nesta quinta.

Confira os resultados da Liga Conferência nesta quinta-feira:

PSV Eindhoven 1 x 2 Leicester

PAOK 0 x 1 Olympique de Marselha

Slavia Praga 1 x 3 Feyenoord

Roma 4 x 0 Bodø/Glimt