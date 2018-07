Borussia abusa dos gols perdidos, mas atropela Schalke no 2º tempo

Se há poucas rodadas o torcedor do Borussia Dortmund se via desesperado na lanterna do Campeonato Alemão, neste sábado pôde ver de perto, no Signal Iduna Park, seu time vencer o clássico diante do Schalke 04 por 3 a 0 e dizer que ficou barato para o rival. Os donos da casa perderam um caminhão de gols até marcarem o primeiro, já aos 32 minutos do segundo tempo, mas aí a justiça foi feita e o time aurinegro atropelou com facilidade.

O resultado fez o Borussia subir mais um pouco, agora na nona posição, com 28 pontos. Na próxima rodada, sábado que vem, o duelo será diante do Hamburgo fora de casa. Já o Schalke ocupa agora o quinto lugar, com 35 pontos, e tentará se recuperar diante do Hoffenheim, também no sábado.

O bombardeio do Borussia Dortmund começou cedo neste sábado. Logo aos dois minutos, Aubameyang recebeu livra na área, mas parou em Wellenreuter. Aos 13, foi a vez de Reus receber pela direita e bater rente à trave. Estas cenas se repetiriam muitas vezes até o fim da partida, Aubameyang e Reus cansariam de receber bolas de frente para o gol e desperdiçar cada uma delas.

Aos 26, foi Aubameyang que recebeu de Reus sem goleiro, mas bateu em cima do zagueiro Nastasic. Mais seis minutos e o responsável por desesperar os torcedores da casa voltou a ser Reus. Ele aproveitou escanteio e bateu com estilo, mas a bola explodiu na trave. O próprio meia ainda teria mais uma chance antes do intervalo, mas, novamente, erraria o alvo.

O ritmo impressionante do Borussia diminuiu um pouco no segundo tempo, o que não significa que a equipe não continuasse dona da partida. Só que desta vez demorou 11 minutos para a primeira chance perdida por Reus. O catálogo de desperdiçadores de oportunidades ganhou um terceiro componente aos 18, quando Mkhitaryan parou em Wellenreuter.

Mas foi quando o Schalke ameaçou gostar do jogo e saiu um pouco para o ataque que acabou levando o primeiro, aos 32. Mkhitaryan tentou colocar a bola na área, a zaga desviou e Aubameyang aproveitou para tirar do goleiro. Na comemoração, o gabonês comemorou com a capa do Batman, enquanto Reus colocou a de Robin. A dupla dinâmica pode ter vivido péssimo dia na finalização, mas foi a principal responsável pela vitória e pela reação do time no Alemão.

Era mesmo só uma questão de marcar o primeiro para que os outros saíssem com naturalidade. Não demorou sequer dois minutos para que Mkhitaryan aproveitasse ótima jogada de Gündogan pela direita e mandasse de carrinho para a rede.

Com a vantagem, a mesma sorte que fazia a bola sair a cada finalização do Borussia, fez ela tomar a direção das redes mesmo quando não havia esta intenção. Aos 40 minutos, o goleiro Wellenreuter recebeu recuo, mas ao tentar o drible Reus travou a bola, que foi parar no gol. Resultado selado e justiça feita aos dois principais destaques dos donos da casa.

OUTROS RESULTADOS

Nos outros jogos deste sábado pelo Alemão, destaque para a vitória do Bayer Leverkusen por 1 a 0 sobre o Freiburg, em casa, resultado que levou o time ao quarto lugar, com 36 pontos. O Hoffenheim ainda fez 2 a 0 no Mainz, enquanto o Hertha Berlin derrotou o Augsburg por 1 a 0.