Borussia bate Arsenal em casa e larga na frente no Grupo D

Principal contratação do Borussia Dortmund para a temporada, Ciro Immobile resolveu na primeira partida dele como titular em uma Liga dos Campeões. Na abertura do Grupo D, o italiano abriu o placar para a importante vitória dos alemães sobre o Arsenal, por 2 a 0, nesta terça-feira, em Dortmund.

Atacante da Itália na Copa do Mundo, Immobile chegou a entrar no segundo tempo de uma partida da Juventus na Liga dos Campeões 2009, mas depois rodou por clubes pequenos. Sonhando com a principal competição interclubes europeia, deixou o Torino para assinar com o Dortmund.

Ele abriu o placar contra o Arsenal no último minuto do primeiro tempo, em linda jogada individual. Immobile partiu do campo de defesa contra três marcadores, mudou de direção na corrida, passou no meio de dois zagueiros e bateu sem chances para o goleiro. Logo na volta do segundo tempo, Grobkreutz lançou, Aubameyang dominou nas costas da zaga, tirou do goleiro e, mesmo desequilibrado, empurrou para o gol vazio.

Também pelo Grupo D, o Galatasaray de Alex Telles e Anderlecht ficaram no 1 a 1 na Turquia. Os donos da casa abriram o placar com Praet e iam garantindo a vitória até os acréscimos do segundo tempo, até que Yilmaz empatou.