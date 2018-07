Borussia bate caçula e chega à 2ª vitória no Alemão O Borussia Dortmund suou, mas chegou à segunda vitória no Campeonato Alemão neste domingo, ao fazer 2 a 1 sobre o Eintracht Braunschweig. Mesmo atuando em casa e diante de um time recém-promovido à elite, os comandados de Jürgen Klopp tiveram muita dificuldade, mas marcaram seus gols no fim e garantiram o triunfo.