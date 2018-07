Borussia cai para Hannover e volta a tropeçar no Alemão

O Borussia Dortmund segue com sua rotina de duas realidades bem diferentes entre o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões. Se no torneio continental a equipe vive grande fase e mantém os 100% de aproveitamento após três jogos, na competição nacional está irreconhecível e tropeço mais uma vez neste sábado, ao perder para o Hannover por 1 a 0, mesmo atuando em casa.

A fase é tão ruim que a equipe já se vê na briga para não entrar na zona de rebaixamento, já que é apenas a 15.º colocada da tabela, com sete pontos após nove partidas. Nas últimas seis rodadas, foram cinco derrotas e apenas um ponto conquistado.

Por outro lado, o Hannover entra na briga por vaga nas competições europeias, já que chegou a 13 pontos, em sétimo. Na próxima rodada, a equipe duelará com o Eintracht Frankfurt, sábado que vem, em casa. Já o Borussia terá a difícil tarefa de pegar o líder Bayern de Munique nos domínios do rival.

Neste sábado, o Borussia pressionou durante quase toda a partida, principalmente no segundo tempo, quando Marco Reus e Adrián Ramos perderam chances inacreditáveis. Quando o primeiro gol parecia questão de tempo, a equipe acabou castigada. Aos 17 minutos, Hiroshi Kiyotake bateu falta com perfeição no canto direito de Weidenfeller e marcou o único gol da partida.

OUTROS JOGOS - Quatro outras partidas já terminaram neste sábado pelo Alemão, com destaque para o duelo de nove gols entre Eintracht Frankfurt e Stuttgart. Mesmo fora de casa, o Stuttgart conseguiu uma improvável vitória por 5 a 4, depois de estar vencendo por 3 a 1 e chegar a tomar a virada por 4 a 3, e deixou a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Hamburgo voltou à zona da degola depois de perder para o Hertha Berlin por 3 a 0, na capital alemã. Em casa, o Augsburg derrotou o Freiburg por 2 a 0, assim como o Hoffenheim, que aproveitou o fato de atuar em seu domínio, passou pelo Paderborn por 1 a 0 e chegou à segunda colocação provisória do campeonato, com 17 pontos, três atrás do Bayern, que joga no domingo.