Borussia Dortmund anuncia acordo para vender Sancho ao Manchester United por R$ 501 milhões

Após um ano e meio de conversas e negociações, o Borussia Dortmund enfim cedeu e aceitou a proposta do Manchester United pelo atacante inglês Jadon Sancho. Os dois times chegaram a um acordo e agora a transferência só precisa ser oficializada pelo clube da Inglaterra, provavelmente ao fim da Eurocopa.

O time alemão aceitou a oferta de 85 milhões de euros, cerca de R$ 501 milhões no câmbio desta quinta-feira. A aquisição do United, entre as 15 mais caras da história, tem potencial para ser a maior desta janela de transferências. Sancho só deve ser anunciado na segunda quinzena do mês porque defende a Inglaterra na Eurocopa.

"Chegamos a um acordo com o Manchester United sobre a transferência de Jadon Sancho, ainda a ser oficializado. Faltam apenas algumas formalidades e o exame médico para ser finalizado", anunciou o CEO do clube alemão, Hans-Joachim Watzke.

O interesse do United no jogador de apenas 21 anos é antigo. Na temporada passada, o clube já havia tentado a contratação, mas não conseguiu chegar a um acordo com o Dortmund.

Um dos xodós da torcida inglesa nesta Euro, Sancho passou por Watford e Manchester City como juvenil e se profissionalizou no Borussia. Na temporada passada, foi um dos destaques do time alemão, com 16 gols e 20 assistências em 38 jogos pelo Dortmund, que se classificou para a Liga dos Campeões.

O atacante estreou na seleção inglesa em 2018 e soma 20 partidas. Nesta Euro, é reserva, mas tem ganhado seguidas chances ao longo dos jogos.