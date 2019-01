Borussia Dortmund anuncia contratação de jovem zagueiro argentino do Boca

Líder do Campeonato Alemão, mas tendo problemas no seu setor defensivo, o Borussia Dortmund aproveitou a janela de transferências de janeiro para se reforçar ao anunciar nesta segunda-feira a contratação do zagueiro argentino Leonardo Balerdi, de 19 anos.

Após perder por contusões os zagueiros Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou e Abdou Diallo, o Borussia Dortmund anunciou que assinou um "contrato de longo prazo" com o jovem. Mas não revelou o tempo de duração do vínculo firmado.

O Dortmund inicialmente planejava contratar o zagueiro da seleção sub-20 da Argentina apenas após o fim da temporada 2018/2019. Porém, decidiu antecipar o negócio para aumentar as suas opções defensivas antes do começo da segunda metade da temporada.

"Leonardo é um jogador forte e inteligente, um defensor que é bom no jogo aéreo. Ele também é bom nos passes. Estamos muito felizes por ele ter decidido por nós e estamos convencidos de que ele vai nos ajudar com seu talento no futuro", disse Michael Zorc, diretor esportivo do Dortmund.

A imprensa alemã afirma que o clube vai desembolsar 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 63,5 milhões) para adquirir Balerdi, naquela que deve ser a sua única contratação em janeiro. E o clube pode aproveitar essa janela de transferências para negociar Shinji Kagawa, Jeremy Toljan, Dzenis Burnic e Alexander Isak.

Após o anúncio, Balerdi deu início aos treinamentos ao lado dos seus novos companheiros e sob o comando do técnico Lucien Favre. O Dortmund, que lidera o Campeonato Alemão com seis pontos de vantagem para o Bayern de Munique, retoma a sua participação no torneio no sábado, quando vai visitar o RB Leipzig.