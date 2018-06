Borussia Dortmund anuncia contratação de zagueiro da seleção suíça

O Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira um novo reforço para os próximos anos. Trata-se do zagueiro Manuel Akanji, jovem de 22 anos que pertencia ao Basel. O atleta assinou um contrato válido até 30 de junho de 2022.

Akanji chegou ao Basel em 2015 e, desde então, disputou 42 partidas pelo clube e marcou cinco gols. Suas boas atuações o levaram, então, a ser recentemente convocado quatro vezes pela seleção suíça, adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia.

A mídia local especula que o Borussia Dortmund tenha investido 18 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões), com cláusulas que poderiam até dobrar o valor, para contratá-lo em definitivo.

"A performance de Manuel o colocou no radar de inúmeros grandes clubes da Europa. Estamos muito felizes que ele tenha se juntado a nós", celebrou Michael Zorc, diretor esportivo do clube alemão. "Ele já demonstrou na seleção e na Liga dos Campeões que pode atuar no mais alto nível na Europa."

Akanji também festejou o acerto com o novo clube. "As discussões que tive sobre a possibilidade de vir para o Borussia Dortmund me deixam confortável. Nesse sentido, foi a decisão do meu coração. Sempre apreciei o futebol que eles jogam em Dortmund."