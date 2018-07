Borussia Dortmund anuncia contratação do meia sérvio Milos Jojic

DORTMUND - O Borussia Dortmund aproveitou o último dia da janela para transferências na Europa e reforçou sua equipe com uma jovem promessa. O clube anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Milos Jojic, de 21 anos, que estava no Partizan Belgrado, da Sérvia, e assinou contrato por quatro anos. Os valores da negociação não foram divulgados.

Inicialmente, o Borussia havia descartado qualquer contratação neste momento, mas Jojic chega para suprir a ausência do meia Jakub Blaszczykowski, o Kuba, que sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e não atuará mais nesta temporada. O jovem sérvio foi revelado pelo Teleoptik, de seu país, e estava no Partizan desde 2012.

"Estamos muito felizes pela contratação de Milos Jojic, um jogador de meio de campo versátil, comprometido e com grande potencial de desenvolvimento, o que completa a nossa equipe", declarou o diretor-esportivo do clube, Michael Zorc.