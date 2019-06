Borussia Dortmund anuncia extensão do contrato do técnico Lucien Favre até 2021

Mesmo depois de uma temporada na qual liderava o Campeonato Alemão com oito pontos de vantagem, mas permitiu a reação do Bayern de Munique a ponto de perder o título na última rodada, a direção do Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira que prolongou por um ano o contrato do técnico suíço Lucien Favre, que agora vale até o final de junho de 2021.

"Lucien (Favre) contribuiu para o desenvolvimento do clube e o crescimento dos nossos jogadores, tendo correspondido a 100% às nossas expectativas", justificou Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, sobre o técnico de 61 anos, que chegou ao clube em maio de 2018.

"Estou ansioso para continuar a cooperação construtiva e bem sucedida com toda a equipe do Borussia Dortmund", disse Favre, que na Liga dos Campeões da Europa parou nas oitavas de final para o Tottenham, que depois só pararia na decisão para o Liverpool. Nos torneios domésticos, além do vice no Campeonato Alemão, caiu também nas oitavas para o Werder Bremen.

Para a temporada de 2019/2020, o Borussia Dortmund está investindo pesado. Já foram contratados o atacante Julian Brandt, que estava no Bayer Leverkusen, o meia Nico Schulz, contratado junto ao Hoffenheim, e o também meia belga Thorgan Hazard - irmão mais novo de Eden, novo reforço do Real Madrid -, que jogava no Borussia Mönchengladbach.