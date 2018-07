Borussia Dortmund anuncia ida de Hummels ao Bayern de Munique

O Borussia Dortmund confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Mats Hummels vai mesmo se transferir ao Bayern de Munique. O defensor da seleção alemã, considerado um dos melhores da atualidade, revelara há cerca de 15 dias a intenção de jogar pelo arquirrival na próxima temporada.

A diretoria do Borussia revelou que chegou a um acordo com o Bayern. Porém, os detalhes só serão revelados nos próximos dias. Valores envolvidos na negociação e tempo de contrato seguem desconhecidos.

"Depois de longas e intensas deliberações, Mats Hummels decidiu retornar para sua cidade natal, Munique, depois de oito anos e meio no Borussia Dortmund", afirmou o CEO do clube, Hans-Joachim Watzke, em comunicado.

O zagueiro de 27 anos disputou mais de 200 jogos com a camisa do Borussia, pelo qual faturou dois títulos do Campeonato Alemão e um da Copa da Alemanha. Também foi vice da Liga dos Campeões em 2012/13, perdendo a final justamente para o Bayern de Munique. Hummels se sagrou campeão mundial pela seleção alemã em 2014, na Copa do Mundo do Brasil.

Ele vai se tornar o terceiro jogador chave a trocar o Borussia pelo Bayern nos últimos anos. Antes dele, os atacantes Robert Lewandowski e Mario Götze fizeram a mesma transferência em busca da equipe que é a base da seleção da Alemanha.