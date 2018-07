Borussia Dortmund anuncia meia do Freiburg como 4º reforço para próxima temporada

Um dia após anunciar Peter Bosz, que estava no Ajax, como seu novo técnico, o Borussia Dortmund acertou mais uma contratação para a temporada 2016/2017 do futebol europeu. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a chegada do meia Maximilian Philipp, que estava no Freiburg.

Philipp vai participar do Campeonato Europeu Sub-21, que será disputado na Polônia, a partir de 16 de junho, pela seleção alemã e assinou um contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2022 com o time de Dortmund.

O valor da transação não foi informado pelos clubes, mas a revisa esportiva alemã Kicker afirma que o Borussia Dortmund vai desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 73,5 milhões), um valor recorde de venda para o Freiburg.

O novo reforço do Borussia Dortmund iniciou a sua carreira no Energie Cottbus e depois defendeu o Freiburg, tendo marcado nove gols em 24 partidas disputadas no Campeonato Alemão na última temporada.

Antes de Bosz, o Borussia Dortmund já havia se reforçado para a próxima temporada com o zagueiro turco Omer Toprak, do Bayer Leverkusen, o volante Mahmoud Dahoud, do Borussia Mönchengladbach, e o defensor Dan-Axel Zagadou, de apenas 18 anos, do Paris Saint-Germain. Zagadou chegou ao time gratuitamente, enquanto Toprak e Dahoud teriam custado 12 milhões de euros (R$ 44 milhões) cada.