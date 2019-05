Borussia Dortmund 'assusta' mercado e anuncia contratação de Hazard, o irmão

O Borussia Dortmund anunciou nesta quarta-feira a contratação de Hazard. Mas para sorte de vários grandes clubes europeus, de olho no meia belga do Chelsea, o time alemão acertou por cerca de 22,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões) com o irmão mais novo Thorgan, de 26 anos, que estava no Borussia Mönchengladbach. O meia-atacante assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Thorgan é irmão de Eden Hazard, um dos grandes destaques do Chelsea e da seleção da Bélgica, que está sendo especulado em vários clubes da Europa, principalmente o Real Madrid, já que sua saída do clube inglês é iminente após a disputa da final da Liga Europa, na semana que vem, contra o Arsenal.

O meia-atacante fez uma boa temporada no Borussia Mönchengladbach sob o comando do técnico Dieter Hecking. Thorgan foi fundamental para que a equipe conseguisse o quinto lugar, que se classificou direto para a fase de grupos da próxima edição da Liga Europa. Em 35 partidas, o belga fez 13 gols e deu 12 assistências. Em toda a sua campanha no time, desde 2015, somou 182 jogos, 46 tentos e 44 assistências.

"Estou agradecido pelos cinco anos fantásticos que passei no Mönchengladbach, mas este era o momento certo para dar o próximo passo na minha carreira. Estou orgulhoso por poder jogar no Dortmund, um clube com torcedores incríveis", afirmou Thorgan após o anúncio de sua transferência.

No Borussia Dortmund, o meia-atacante belga chega para ser o substituto de Christian Pulisic, que foi negociado com o Chelsea.