Borussia Dortmund atropela equipe da 2ª divisão e vai à final da Copa da Alemanha

A final da Copa da Alemanha já tem duelo definido. O RB Leipzig foi o primeiro a se classificar ao vencer o Werder Bremen e, neste sábado, o Borussia Dortmund atropelou o modesto Holstein Kiel, da segunda divisão, por 5 a 0, em Dortmund, garantindo a outra vaga para a decisão do torneio.

Antes da partida, as expectativas para o jogo eram boas, afinal o Holstein Kiel já havia eliminado o poderoso Bayern de Munique nas oitavas de final da competição. Mas a zebra dessa vez não se concretizou.

Leia Também Com gols de brasileiros, Real Madrid vence e segue na cola do líder Atlético de Madrid

Mesmo com um time misto, sem o jovem astro norueguês Erling Haaland, que foi cortado nos últimos minutos por um problema muscular, o Borussia Dortmund dominou por completo a partida. Giovanni Reyna, talentoso atacante americano de apenas 18 anos, foi o grande destaque marcando dois gols. Marcus Reus, Thorgan Hazard e Bellingham fecharam a conta da goleada. Tudo isso apenas no primeiro tempo.

Na segunda etapa, com praticamente os pés na final, o Borussia Dortmund diminuiu o ritmo e só administrou a vantagem acachapante conquistada no estádio Signal Iduna Park.

Com a goleada em cima dos algozes do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund se classificou com muita contundência à final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig. O confronto está marcado para o próximo dia 13, no estádio Olímpico, na capital Berlim.