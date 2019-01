Borussia Dortmund atropela o Hannover e mantém folga na ponta do Alemão

Líder com folga do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund venceu mais uma, a terceira consecutiva. Neste sábado, em duelo válido pela 19.ª rodada, o Dortmund atropelou o Hannover em casa, no Signal Iduna Park, por 5 a 1, e aumentou ainda mais a vantagem na ponta da tabela do torneio.

O resultado elástico, conquistado com gols de Achraf Hakimi, Marco Reus, Mario Gotze, Raphael Guerreiro e Axel Witsel, deixou o Dortmund com 48 pontos, nove a mais do que o Borussia Mönchengladbach, novo vice-líder, já que o Bayern de Munique só vai entrar em campo no domingo.

Em declínio impressionante - não vence há oito jogos -, o Hannover está estacionado nos 11 pontos e é o 17º e penúltimo colocado, à frente apenas do lanterna Nuremberg, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Mainz, fora de casa, e também tem 11 pontos, mas amarga a última posição por ter saldo de gols inferior (-27 contra -23). O Mainz está na zona intermediária da classificação, com 27 pontos.

O Borussia Mönchengladbach assumiu a segunda colocação em razão do triunfo por 2 a 0 sobre o Augsburg, em casa. O sueco Oscar Wendt e o alemão Patrick Herrmann foram às redes no segundo tempo e garantiram a vitória sobre o 15º colocado.

O Mönchengladbach soma os mesmos 39 pontos do Bayern de Munique, antes detentor do segundo lugar, mas aparece à frente por ter melhor saldo de gols (21 a 20). O time de Munique, porém, ainda joga na rodada contra o Stuttgart e pode recuperar o posto com um empate.

Nos outros dois duelos neste sábado pelo Campeonato Alemão, os visitantes se deram melhor. O Hoffenheim venceu o Freiburg por 4 a 2 e o Bayer Leverkusen derrotou o Wolfsburg por 3 a 0.