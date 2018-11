Borussia Dortmund bate Bayern de Munique de virada e mantém vantagem na ponta

Com show de Marco Reus, o Borussia Dortmund saiu vencedor do clássico contra o Bayern de Munique em um dos melhores jogos do Campeonato Alemão até aqui. O time de Dortmund venceu o rival de Munique de virada neste sábado, por 3 a 2, no estádio Signal Iduna Park, e manteve a vantagem na liderança da competição.

Com o resultado, o Borussia permaneceu invicto no torneio e foi aos 27 pontos, quatro a mais que o vice-líder Borussia Mönchengladbach. O Bayern, por sua vez, segue em terceiro, estacionado nos 20 pontos e, assim, mais distante do rival pelo qual foi derrotado neste sábado. Para piorar, o time de Munique pode ser ultrapassado pelo RB Leipzig e até mesmo pelo Eintracht Frankfurt, caso as duas equipes vençam Bayer Leverkusen e Schalke 04, respectivamente, no encerramento da rodada neste domingo.

O nome de mais uma vitória do Dortmund, a oitava na competição nacional, foi, novamente, Marco Reus. O meia alemão foi decisivo ao marcar dois gols nas duas vezes em que o time estava atrás no placar. O primeiro saiu em cobrança de pênalti, e o segundo, em um belo arremate de primeira que morreu no canto direito inferior do goleiro Manuel Neuer.

Robert Lewandowski também fez grande partida e foi o destaque do time bávaro. O centroavante polonês marcou dois gols e deixou a equipe de Munique na frente do placar em duas oportunidades.

No entanto, o Bayern, mesmo com a boa produção ofensiva - o francês Ribery também teve boa atuação - não conseguiu segurar as investidas do rival e acabou levando a virada. Lewandowski chegou a marcar de letra o terceiro o gol do Bayern, que deixaria o placar em 3 a 3, mas o árbitro invalidou o gol corretamente em razão da posição de impedimento do polonês.

O gol que determinou o triunfo do Dortmund saiu dos pés de Paco Alcácer. Emprestado pelo Barcelona, o atacante espanhol, que já havia perdido uma oportunidade clara de gol, recebeu enfiada precisa de Axel Witsel e concluiu com categoria na saída de Neuer o contra-ataque fulminante que foi iniciado do lado direito da defesa do Dortmund. Com os tentos marcados, Reus e Alcácer foram a oito gols e dividem a artilharia do torneio com o francês Plea, do Borussia Mönchengladbach.