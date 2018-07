Borussia Dortmund bate Nuremberg e dispara na ponta

A rodada foi favorável ao Borussia Dortmund, já que o vice-líder Mainz perdeu para o Eintracht Frankfurt, fora de casa, por 2 a 1, no sábado. Assim, a vantagem da equipe na liderança do Campeonato Alemão já é de dez pontos. O Bayer Leverkusen é o terceiro colocado, com 29 pontos.

Mesmo atuando fora de casa, o Borussia Dortmund se impôs diante do Nuremberg, que está na 11ª posição, com 18 pontos. Com isso, abriu o placar logo aos 23 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Hummels. O triunfo foi sacramentado aos 43 minutos da etapa final, com Lewandowski, que fez o segundo gol e definiu a vitória do líder Borussia Dortmund por 2 a 0.