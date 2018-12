Borussia Dortmund bate vice-líder e abre vantagem na ponta do Alemão

Os torcedores do Borussia Dortmund poderão passar os festejos de Natal e Ano Novo com muita alegria e satisfação com os resultados do time na temporada. Nesta sexta-feira, pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão - a última do primeiro turno -, o clube aumentou para nove pontos a sua vantagem na liderança ao derrotar justamente o segundo colocado, o Borussia Mönchengladbach, por 2 a 1, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

Com uma campanha quase perfeita, o Borussia Dortmund chegou aos 42 pontos de 51 possíveis. Na primeira metade do campeonato - que agora terá uma paralisação por causa do inverno rigoroso na Alemanha - teve 13 vitórias, três empates e somente uma derrota - na última terça-feira para o Fortuna Dusseldorf, fora de casa. Em seu estádio está imbatível com nove triunfos em nove jogos até o momento.

Do outro lado, o Borussia Mönchengladbach também faz uma grande campanha, mas lamenta muito não ter conseguido diminuir ainda mais a desvantagem para o líder. Com 33 pontos, pode perder a segunda colocação nesta rodada para o Bayern de Munique, que tem a mesma pontuação e entrará em campo neste sábado contra o Eintracht Frankfurt como visitante.

Em campo, o Borussia Dortmund foi absoluto durante praticamente o jogo inteiro. No primeiro tempo, criou várias chances e só conseguiu abrir o placar aos 42 minutos. Em contra-ataque puxado por Marco Reus, a bola chegou na ponta direita para Jadon Sancho, que cortou o adversário na direção da linha de fundo e chutou cruzado e rasteiro para vencer o goleiro Sommer. Só que o Borussia Mönchengladbach, na única oportunidade que teve, empatou aos 45 com Kramer e foi para o intervalo comemorando.

Na volta dos vestiários, o time da casa manteve a pressão e desta vez o gol saiu bem mais cedo. Aos nove minutos, em outro contra-ataque, o meia Mario Gotze recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para a área, onde Marco Reus estava sem marcação e só teve o trabalho de mandar a bola para as redes.

O Campeonato Alemão terá mais seis jogos neste sábado e outros dois no domingo, fechando as atividades em 2018. A volta, pela 18.ª rodada, será em 18 de janeiro. O Borussia Dortmund jogará no dia seguinte contra o RB Leipzig, fora de casa. Na mesma data e também como visitante, o Borussia Mönchengladbach enfrentará o Bayer Leverkusen.