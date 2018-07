Borussia Dortmund chega ao 3º triunfo seguido e respira

Parece ter chegado definitivamente ao fim a crise do Borussia Dortmund. Antes de visitar a Juventus pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe amarela chegou à sua terceira vitória seguida no Campeonato Alemão ao ganhar do Stuttgart, por 3 a 2, nesta sexta-feira, fora de casa, na abertura da 22.ª rodada.

Depois de vencer Freiburg, Mainz e Stuttgart em sequência, o Borussia não apenas saiu da lanterna, como abriu folga da zona de rebaixamento, com 25 pontos, empatado no 10.º lugar com o Hannover. O primeiro da degola é o Freiburg, com 21, enquanto o Stuttgart agora é o último, com 18.

Aubameyang recebeu de Kagawa e abriu o placar, aos 25 minutos. O time da casa empatou pouco depois, com Klein, de pênalti, mas o Borussia voltou à frente ainda no primeiro tempo, num gol de Gündogan. No finalzinho do jogo, Reus e Niedermeier marcaram um gol para cada equipe.

Na terça-feira, o Borussia Dortmund vai até Turim para enfrentar a Juventus em jogo que já foi final de Liga dos Campeões. No Alemão, a rodada terá o Bayern de Munique visitando o Paderborn.