Borussia Dortmund contrata lateral Jeremy Toljan, prata na Olimpíada do Rio

O Borussia Dortmund segue se reforçando após negociar Ousmane Dembélé para o Barcelona. Nesta quarta-feira, o clube alemão anunciou a contratação do lateral-direito Jeremy Toljan, que pertencia ao Hoffenheim e assinou contrato válido até 30 de junho de 2022.

Toljan tem apenas 23 anos e foi medalhista de prata com a seleção alemã nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, onde perdeu a final para o Brasil. Desde que estreou pelo Hoffenheim em outubro de 2013, o lateral disputou 56 partidas pelo Campeonato Alemão e seis pela Copa da Alemanha.

"Jeremy tanto pode jogar na lateral direita como na esquerda", elogiou Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund. "Ele é um jogador com um grande potencial."

Para acertar com Toljan, o Borussia Dortmund emprestou o também lateral Felix Passlack para o Hoffenheim por duas temporadas. Antes de ser negociado, contudo, o jogador de 19 anos estendeu seu contrato até junho de 2021.

Na última sexta-feira, Dembélé se tornou o segundo jogador mais caro da história quando o Barcelona contratou o francês, de 20 anos, como substituto de Neymar em uma transação que pode chegar a 147 milhões de euros (cerca de R$ 553 milhões) dependendo do cumprimento de algumas cláusulas que preveem pagamentos de bônus ao atacante. O valor fixo inicial da transação foi de 105 milhões de euros (aproximadamente R$ 388,9 milhões), mesma quantia que o Manchester United pagou à Juventus para contratar o também francês Paul Pogba.

Em um reflexo mais imediato após a perda de Dembélé, o Borussia Dortmund anunciou na última segunda-feira a chegada do atacante ucraniano Andrey Yarmolenko, que estava no Dínamo de Kiev e se tornou outro novo reforço da equipe. O jogador de 27 anos de idade assinou contrato de quatro temporadas com a equipe alemã.