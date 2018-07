Borussia Dortmund contrata promessa do futebol japonês

DORTMUND - O Borussia Dortmund anunciou oficialmente nesta quinta-feira que acertou a contratação do meia japonês Mitsuru Maruoka, de apenas 17 anos, do Cerezo Osaka. A jovem promessa nipônica chegará por empréstimo ao clube alemão e assinará acordo para defender o time até 30 de junho de 2015.

Ao oficializar a contratação, o Borussia esclareceu que espera pela chegada de Maruoka em Dortmund no dia de 6 de janeiro, quando o atleta completará 18 anos de idade. O clube também informou que o acordo firmado com o Cerezo Osaka prevê a opção de compra do jogador, que inicialmente defenderá o time Sub-23 local na terceira divisão do Campeonato Alemão.

O garoto japonês chegará ao Borussia com o sonho de repetir o sucesso que o seu compatriota Shinji Kagawa fez pelo time, com o qual se sagrou bicampeão alemão antes de ser contratado pelo Manchester United. Na época, o meio-campista foi vendido por mais de 15 milhões de euros, após ter sido inicialmente contratado por 350 mil euros, também junto ao Cerezo Osaka.