Borussia Dortmund contrata atacante promessa do Rennes

O Borussia Dortmund anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação de um atacante que hoje é considerado um dos jovens jogadores mais cobiçados do futebol europeu. Trata-se do francês Ousmane Dembele, que completará 19 anos de idade no domingo e nesta temporada vem se destacando com a camisa do modesto Rennes.

Ao oficializar a contratação do jogador, o Dortmund ressaltou que o mesmo "é um dos mais procurados talentos" de toda a Europa, assim como confirmou que a promessa francesa assinou um contrato de cinco anos. O clube alemão, porém, não revelou detalhes financeiros da transação.

O diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc, afirmou em um comunicado que Dembele é "poderoso em situações de um contra um, pode jogar com os dois pés e é rápido e perigoso na frente do gol".

Jogador da seleção sub-19 da França, o atacante marcou 12 gols em 25 partidas pelo Rennes nesta edição do Campeonato Francês, no qual a equipe ocupa a sétima posição antes da disputa da rodada final da competição, marcada para este sábado.

Mikael Silvestre, ex-defensor do Manchester United e hoje dirigente do Rennes, comparou o futebol de Dembele ao que já mostrava Cristiano Ronaldo quando o português chegou ao clube inglês, em 2003, então também com 18 anos, após deixar o Sporting, de Portugal.

Dembele, por sua vez, destacou que o Dortmund lutou muito para contratá-lo e sempre manteve contato com ele neste período de negociação. "Fiquei impressionado", afirmou o atacante ao comentar o interesse dos alemães pelo seu futebol.

Após ficar sem chances de lutar pelo título do Campeonato Alemão, no qual terminará como vice-campeão, o Dortmund se prepara para encarar o Colônia, em casa, no sábado, pela rodada final da competição. Depois disso, o time irá encarar o rival Bayern de Munique, campeão nacional por antecipação, na decisão da Copa da Alemanha, no próximo dia 21.