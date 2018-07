Borussia Dortmund contrata zagueiro campeão da Copa

Após as comemorações por conta do tetracampeonato da Copa do Mundo, os jogadores da seleção alemã vão definindo os seus destinos para essa temporada. Nesta quinta-feira, o Borussia Dortmund anunciou a contratação de Matthias Ginter. Após realizar exames médicos, o zagueiro, que estava no Freiburg, assinou contrato até junho de 2019.

Chamado para a disputa da Copa do Mundo pelo técnico Joachim Löw, o defensor de apenas 20 anos revelou satisfação com a mudança de ares. "Para mim hoje é um sonho de infância virando realidade. Eu sempre fui torcedor do Borussia Dortmund e agora vestirei a camisa do time preferido. Eu gostaria de me desenvolver aqui", disse o jogador.

Em seu novo time, o jogador terá que disputar posição com Mats Hummels, Neven Subotic e Sokratis Papasthatopoulos. Mesmo assim, o diretor técnico do Borussia Dortmund, Michael Zorg, frisou que Ginter deve atuar com frequência. "Matthias sempre foi um jogador de grande talento e interessante para nós. Estamos satisfeitos e orgulhosos que ele tenha vindo para o Borussia Dortmund. Disputaremos três competições e temos ambições. Por isso decidimos ter quatro zagueiros fortes nesta temporada".

Na equipe do Vale do Ruhr, Ginter se juntará a outros jogadores que faziam parte do elenco vencedor da Copa do Mundo de 2014. Além de Hummels, o defensor terá a companhia de Roman Weidenfeller, Kevin Grosskreutz e Erik Durm. O atleta foi a quarta contratação do Borussia Dortmund para a temporada 2014/2015. A equipe do técnico Jürgen Klopp também já havia anunciado a chegada dos atacantes Ciro Immobile, Adrián Ramos e Ji Dong-Won.